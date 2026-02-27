Lazio, Sky o Dazn? La programmazione tv dalla 28ª alla 30ª giornata di Serie A

27.02.2026 18:30 di  Christian Gugliotta   vedi letture
La Lega Serie A ha annunciato tutti gli anticipi e i postici dalla 28ª alla 30ª giornata di campionato, insieme alla relativa programmazione televisiva. Ecco tutti i dettagli su dove evdere le partite della Lazio.

28ª giornata

Napoli-Torino, venerdì 06/03/2026, ore 20:45 - DAZN

Cagliari-Como, sabato 07/03/2026, ore 15:00 - DAZN

Atalanta-Udinese, sabato 07/03/2026, ore 18:00 - DAZN

Juventus-Pisa, sabato 07/03/2026, ore 20:45 - DAZN/SKY

Lecce-Cremonese, domenica 08/03/2026, ore 12:30 - DAZN

Bologna-Verona, domenica 08/03/2026, ore 15:00 - DAZN

Fiorentina-Parma, domenica 08/03/2026, ore 15:00 - DAZN

Genoa-Roma, domenica 08/03/2026, ore 18:00 - DAZN/SKY

Milan-Inter, domenica 08/03/2026, ore 20:45 - DAZN

Lazio-Sassuolo, lunedì 09/03/2026, ore 20:45 - DAZN/SKY
 

29ª giornata

Torino-Parma, venerdì 13/03/2026, ore 20:45 - DAZN/SKY

Inter-Atalanta, sabato 14/03/2026, ore 15:00 - DAZN

Napoli-Lecce, sabato 14/03/2026, ore 18:00 - DAZN

Udinese-Juventus, sabato 14/03/2026, ore 20:45 - DAZN/SKY

Verona-Genoa, domenica 15/03/2026, ore 12:30 - DAZN

Pisa-Cagliari, domenica 15/03/2026, ore 15:00 - DAZN

Sassuolo-Bologna, domenica 15/03/2026, ore 15:00 - DAZN

Como-Roma, domenica 15/03/2026, ore 18:00 - DAZN/SKY

Lazio-Milan, domenica 15/03/2026, ore 20:45 - DAZN

Cremonese-Fiorentina, lunedì 16/03/2026, ore 20:45 - DAZN
 

30ª giornata

Cagliari-Napoli, venerdì 20/03/2026, ore 18:30 - DAZN

Genoa-Udinese, venerdì 20/03/2026, ore 20:45 - DAZN

Parma-Cremonese, sabato 21/03/2026, ore 15:00 - DAZN/SKY

Milan-Torino, sabato 21/03/2026, ore 18:00 - DAZN

Juventus-Sassuolo, sabato 21/03/2026, ore 20:45 - DAZN/SKY

Como-Pisa, domenica 22/03/2026, ore 12:30 - DAZN

Atalanta-Verona, domenica 22/03/2026, ore 15:00 - DAZN

Bologna-Lazio, domenica 22/03/2026, ore 15:00 - DAZN

Roma-Lecce, domenica 22/03/2026, ore 18:00 - DAZN/SKY

Fiorentina-Inter, domenica 22/03/2026, ore 20:45 - DAZN

