Lazio, Sky o Dazn? La programmazione tv dalla 28ª alla 30ª giornata di Serie A
La Lega Serie A ha annunciato tutti gli anticipi e i postici dalla 28ª alla 30ª giornata di campionato, insieme alla relativa programmazione televisiva. Ecco tutti i dettagli su dove evdere le partite della Lazio.
28ª giornata
Napoli-Torino, venerdì 06/03/2026, ore 20:45 - DAZN
Cagliari-Como, sabato 07/03/2026, ore 15:00 - DAZN
Atalanta-Udinese, sabato 07/03/2026, ore 18:00 - DAZN
Juventus-Pisa, sabato 07/03/2026, ore 20:45 - DAZN/SKY
Lecce-Cremonese, domenica 08/03/2026, ore 12:30 - DAZN
Bologna-Verona, domenica 08/03/2026, ore 15:00 - DAZN
Fiorentina-Parma, domenica 08/03/2026, ore 15:00 - DAZN
Genoa-Roma, domenica 08/03/2026, ore 18:00 - DAZN/SKY
Milan-Inter, domenica 08/03/2026, ore 20:45 - DAZN
Lazio-Sassuolo, lunedì 09/03/2026, ore 20:45 - DAZN/SKY
29ª giornata
Torino-Parma, venerdì 13/03/2026, ore 20:45 - DAZN/SKY
Inter-Atalanta, sabato 14/03/2026, ore 15:00 - DAZN
Napoli-Lecce, sabato 14/03/2026, ore 18:00 - DAZN
Udinese-Juventus, sabato 14/03/2026, ore 20:45 - DAZN/SKY
Verona-Genoa, domenica 15/03/2026, ore 12:30 - DAZN
Pisa-Cagliari, domenica 15/03/2026, ore 15:00 - DAZN
Sassuolo-Bologna, domenica 15/03/2026, ore 15:00 - DAZN
Como-Roma, domenica 15/03/2026, ore 18:00 - DAZN/SKY
Lazio-Milan, domenica 15/03/2026, ore 20:45 - DAZN
Cremonese-Fiorentina, lunedì 16/03/2026, ore 20:45 - DAZN
30ª giornata
Cagliari-Napoli, venerdì 20/03/2026, ore 18:30 - DAZN
Genoa-Udinese, venerdì 20/03/2026, ore 20:45 - DAZN
Parma-Cremonese, sabato 21/03/2026, ore 15:00 - DAZN/SKY
Milan-Torino, sabato 21/03/2026, ore 18:00 - DAZN
Juventus-Sassuolo, sabato 21/03/2026, ore 20:45 - DAZN/SKY
Como-Pisa, domenica 22/03/2026, ore 12:30 - DAZN
Atalanta-Verona, domenica 22/03/2026, ore 15:00 - DAZN
Bologna-Lazio, domenica 22/03/2026, ore 15:00 - DAZN
Roma-Lecce, domenica 22/03/2026, ore 18:00 - DAZN/SKY
Fiorentina-Inter, domenica 22/03/2026, ore 20:45 - DAZN