Lazio, la protesta si allarga: compaiono per Roma manifesti contro Lotito - FT
In quelle che sono mesi estremamente delicati in casa Lazio, la protesta dei tifosi biancocelesti contro Lotito non accenna a fermarsi. Dopo aver disertato per la prima volta l'Olimpico in occasione della sfida contro il Genoa, il tifo organizzato ha deciso di confermare la propria decisione anche per il successivo match casalingo contro l'Atalanta in campionato, annunciando che l'atto di ribellione si ripeterà anche per la semifinale di Coppa Italia.
La contestazione, inoltre, si è spostata anche nelle strade della Capitale. In giro per Roma, infatti, sono stati affissi diversi manifesti, sui quali, oltre al logo di Forza Italia sbarrato, campeggia la scritta "Finchè c'è Lotito non avrete il nostro voto!".
I laziali, dunque, non sembrano volersi fermare e, per dimostrare tutto il loro dissenso al presidente biancoceleste, stanno optando per atti di diversa natura, anche non connessi strettamente alla Lazio.