Torino - Lazio, arbitra Abisso: precedenti incoraggianti per i biancocelesti
25.02.2026 14:30 di Christian Gugliotta
L'AIA ha reso note le designazioni arbitrali per il 27° turno del campionato di Serie A. Per dirigere la sfida tra Torino e Lazio è stato scelto Rosario Abisso, fischietto della sezione di Palermo, che incrocerà i biancocelesti per la 18esima volta in carriera.
Il bilancio dei precedenti sorride ai capitolini, visto che la Lazio ha ottenuto nove successi, sei pareggi e sole due sconfitte con il direttore di gara siciliano in campo. I granata, invece, in 16 gare dirette da Abisso hanno strappato sei vittorie, sei pari e incassato 4 ko.
Per Abisso, infine, si tratterà del terzo Torino - Lazio diretto in carriera, dopo il 3-1 ottenuto dal Toro nel 2019 e il pari per 1-1 andato in scena nel 2021.
