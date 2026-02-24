FORMELLO - Lazio, la ripresa: Sarri verso Torino, attesa per Gila e Basic
FORMELLO - Ripresa in campo. La Lazio è tornata ad allenarsi dopo due giorni di riposo. Nel mirino c’è la sfida contro il Torino, in programma domenica. Ancora non si sono rivisti in gruppo Gila e Basic, a prescindere potrebbero essere preservati per la Coppa Italia. Con la doppia seduta di mercoledì si entrerà nel vivo della preparazione, che si concluderà con le due sgambate pomeridiane di giovedì e venerdì e la rifinitura di sabato mattina.
In quei giorni Sarri sceglierà il suo undici titolare, tenendo conto dell’impegno in Coppa Italia contro l’Atalanta. Sono aperti i ballottaggi in tutto il campo, si ragionerà anche sul possibile turnover. Sicuramente non ci sarà Rovella, ne avrà per due mesi dopo l’operazione alla clavicola destra. Out anche Pedro e Lazzari.