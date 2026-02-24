Serie A | Bologna, salto in classifica dopo l'Udinese: superata la Lazio
Il Bologna è tornato a vincere in casa battendo l'Udinese. Decisivo il rigore di Bernardeschi nel secondo tempo. Con questi tre punti i rossoblù sono saliti all'ottavo posto in classifica, lasciandosi alle spalle Sassuolo (nono a 35), Lazio (decima, 34), Parma (32) e proprio i bianconeri (32). Adesso la squadra di Italiano è a nove lunghezze di distanza da Atalanta e Como e a dieci dalla Juventus.
