Ex Lazio | Baroni esonerato dal Torino: i numeri della sua esperienza

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Il Torino ha esonerato Marco Baroni. L’ultima sconfitta contro il Genoa è stata decisiva per la separazione con il tecnico, arrivato solo in estate dopo l’addio alla Lazio. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il suo licenziamento era ormai diventato inevitabile. “Tutti i numeri del fallimento”, scrive il quotidiano raccontando la sua esperienza in granata.

Baroni, mai aiutato da Cairo e Vagnati, dall'inizio avrebbe voluto giocare con il 4-2-3-1 (come alla Lazio). Ma dopo qualche tentativo con il 4-3-3 e il 3-4-2-1, è stato costretto a passare al 3-5-2. In campionato il Torino ha perso la metà esatta delle partite giocate, ovvero 13 su 26. E ha raccolto appena 4 punti nelle ultime 8 gare.

In totale la sua squadra ha subito 47 gol (peggior difesa del campionato), con sconfitte pesanti come il 5-0 contro l’Inter, l’1-5 e il 6-0 contro il Como. Anche l’attacco non ha ingranato, con solo 25 reti realizzate. Per questo, come scrive Tuttosport, il presidente Cairo è stato praticamente obbligato a mandarlo via, soprattutto perché, guardando in basso, adesso la classifica fa paura.