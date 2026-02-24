Lazio, stagione finita per Rovella? Ecco i tempi di recupero

RASSEGNA STAMPA - Operazione immediata. Questa volta si è scelto di non aspettare: a due giorni dall'infortunio rimediato a Cagliari, Rovella si è sottoposto a un intervento chirurgico per ridurre e stabilizzare la frattura scomposta della clavicola destra. Già gli esami svolti in serata in Sardegna avevano confermato il brutto presentimento, a seguito della caduta per la trattenuta di Zé Pedro e il forte dolore alla spalla.

Ora dovrà ricominciare da capo. Aveva ripreso a giocare, a mettere minuti nelle gambe e a ritrovare la titolarità. Era rimasto fuori tre mesi per la pubalgia tra terapia conservativa e un'operazione. Adesso è costretto a fermarsi di nuovo e a rifare tutto dall'inizio. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, il suo protocollo riabilitativo partirà nei prossimi giorni, con un percorso personalizzato e controlli costanti.

I tempi di recupero per una frattura alla clavicola operata sono indicativamente di 2-3 mesi. Il resto della sua stagione, quindi, è fortemente a rischio. È molto probabile che possa già aver finito l'annata, che non è praticamente mai iniziata. È l'ennesima assenza pesante per Sarri in una stagione da dimenticare.