Lazio, Ballotta: "Lotito deve fare una scelta, non si può continuare così..."

Ai microfoni di Radio Laziale è intervenuto Marco Ballotta, ex portiere biancoceleste, che ha detto la sua sulle polemiche intorno alla figura di Maurizio Sarri.

SARRI - "Secondo me non ha senso mandar via Sarri viste le condizioni. Lui ha firmato perché gli erano state delle promesse, poi non mantenute. La Lazio ora deve lavorare sul futuro. Le decisioni vanno prese perché le cose non stanno andando bene. Ci sono tanti discorsi da mettere sul tavolo, tra questi anche quello dell'allenatore. I tifosi non sono contenti ed è normale, ma non credo che sia per colpa dell'allenatore. Bisogna finire il campionato nel modo migliore possibile. La Coppa Italia è l'unico obiettivo principale, non si può staccare e riattaccare la spina, non è una squadra di un livello così alto. Deve prepararsi all'obiettivo, ma giocare le partite di campionato in una certa maniera. C'è distanza ma bisogna finire dignitosamente".

MALDINI - "L'unico che sta giocando da titolare è Maldini. Ratkov ha giocato poco. Maldini sta facendo vedere qualcosa, ci si aspetta sempre che possa fare il salto di qualità, magari sarà l'occasione giusta. Lui è l'unico che credo possa dare qualcosa".

LA DIMENSIONE DELLA LAZIO - "Mi aspettavo che la Lazio fosse più vicina alla zona UEFA, ma le squadre lì davanti sono più forti. Lo hanno dimostrato sul campo. Con il blocco del mercato e altre situazioni negative era impensabile fare un campionato di livello. Il Bologna è un'altra delusione, anche più delusione della Lazio. Il gap con le prime sei o sette del campionato è aumentato. Il Como sta correndo parecchio, hanno una proprietà importantissima. L'Atalanta è sempre stata di quella dimensione. Dico queste due perché sono quelle più vicine, poi ci sono Inter, Milan, Roma e Napoli. La Lazio è molto dietro queste squadre. Serve un cambio di rotta importante, ma non so se ci sono i mezzi".

COPPA ITALIA - "Per la Coppa Italia sono fiducioso, per la Lazio è l'unico obiettivo, per le altre no. Vale più per la Lazio che per le altre".

STADIO VUOTO - "Sarà un problema. Per me è triste vedere lo stadio così, poi la situazione la conosciamo bene. Giocare in uno stadio vuoto è difficile, si perde il fattore casa e pensare di ottenere i risultati è complicato. Anche a livello di concentrazione non è facile. La società? Non so cosa debba fare per ammorbidire la situazione. Lotito è sempre andato avanti per la sua strada. Già da anni non correva più sangue. Credo che stia meditando qualcosa, anche perché non è facile neanche per lui. Ci sono condizioni che sta valutando, è arrivato al punto che deve prendere una decisione: cedere o trovare una soluzione per riavvicinare i tifosi. C'è la proprietà, ma la proprietà vera sono i tifosi".