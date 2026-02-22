Lazio, Zaccagni richiama la squadra in conferenza: "Iniziamo a metterci qualcosa in più"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Al termine delle gara tra Cagliari e Lazio, Mattia Zaccagni è intervenuto anche in conferenza stampa. Di seguito le parole del capitano biancoceleste:

Da capitano, come state vivendo l'assenza dei tifosi?

"La stagione è difficile su tanti fronti, ma non è adesso il momento di abbassare la testa. Dobbiamo rimanere uniti come abbiamo sempre fatto. L'appello ai tifosi lo abbiamo fatto ed è giusto che prendano le loro decisioni e noi è giusto che le rispettiamo. Loro sanno che abbiamo bisogno di loro, non serve ripeterlo, rispetteremo tutte le loro scelte".

Come stai fisicamente? Ci racconti la tua stagione?

"È una stagione negativa sia dal punto di vista collettivo che personale. Ho avuto un intervento questa estate, poi questo stiramento all'obliquo che mi ha fermato per quasi un mese. Come ha detto il mister, ho fatto solo due allenamenti con la squadra. Oggi potevo avere massimo 15-20 minuti nelle gambe e ne ho fatti 85, direi che ho fatto abbastanza oggi. Adesso cercherò di recuperare il prima possibile la condizione fisica per dare una mano alla squadra".

"Tanta difficoltà nel fare gol e tanti errori in fase di costruzione, cosa manca alla squadra?

"Questo devi chiederlo al mister, quello che posso dirti io è che spesso non facciamo scelte giuste in campo. Spesso potremmo tenere di più la palla nella metà campo avversaria, gestire di più e imbucare quando è il momento, attaccare di più gli spazi e riempire di più l'area... sono tante cose su cui stiamo lavorando e dovremo iniziare a mettere in campo qualcosina in più".