Lazio, Rovella torna titolare in Serie A: ecco da quanto non succedeva
21.02.2026 20:40 di Simone Locusta
Inizia un nuovo campionato per Nicolò Rovella. Dopo aver recuperato dal lungo infortunio che lo ha tenuto lontano dal campo per oltre tre mesi, il centrocampista biancoceleste si è ripreso la titolarità dopo aver guadagnato minuti nelle ultime gare partendo dalla panchina.
Da quando ha recuperato, Rovella ha giocato al primo minuto solo nel match di Coppa Italia contro il Bologna. La sfida contro il cagliari segna un nuovo inizio: infatti, il regista non giocava dal calcio d'inizio dal derby contro la Roma del 21 settembre scorso.
