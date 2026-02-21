Lazio, Rovella a Dazn: "Felice di essere tornato. I nuovi? Non è facile..."
21.02.2026 20:25 di Simone Locusta
A pochi minuti dall'inizio di Cagliari - Lazio, gara valida per la ventiseiesima giornata di campionato, il centrocampista biancoceleste Nicolò Rovella è intervenuto ai microfoni di Dazn per presentare il match dell'Unipol Domus. Ecco di seguito le sue parole:
"Questa è la mia stagione più complicata da quanto sono in Serie A, si può dire che il mio campionato inizia oggi. Sono felice di essere tornato e di poter aiutare la mia squadra. Spirito? Mi trovo benissimo, tanti sono andati via e tanti sono arrivati, giocatori giovani con voglia di apprendere e migliorarsi. Giocare a Roma non è semplice, anche adattarsi all'ambiente, noi li aiuteremo per farli integrare nel migliore dei modi".
autore
Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.