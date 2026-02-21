Serie A | Il Como batte la Juve allo Stadium: decidono Vojvoda e Caqueret
Il Como espugna la Torino bianconera. La Juventus perde in casa contro la squadra di Fabregas, che torna a vincere dopo il pari contro il Milan. A decidere la sfida sono i gol di Vojvoda nei primi minuti di gioco e di Caqueret nel secondo tempo. I lariani salgono quindi al sesto posto a 45 punti; i bianconeri, invece, si fermano in quinta posizione a quota 46.
