Lazio, Gianfilippo Materazzi convocato con la Serbia U19: è il nipote di Marco
Gianfilippo Materazzi convocato in Nazionale. Il nipote dell'ex difensore Marco e il figlio del procuratore Matteo è stato chiamato dalla Serbia U19 del ct Igor Matić per la sfida contro la Slovenia.
Questa la nota della Federcalcio serba a riguardo: "La prima convocazione in Nazionale, per qualsiasi giovane calciatore, è un passo importante, ma anche una responsabilità. Nel caso di Gianfilippo Materazzi, quella convocazione porta con sé anche una forte emozione familiare, il ricordo delle sue radici e il desiderio di confermare sul campo il suo amore per la Serbia. Per la Federcalcio serba, storie come queste dimostrano che la maglia con lo stemma nazionale ha un significato speciale. Non solo per i giocatori che la indossano, ma anche per le famiglie che la vedono come un sogno che si avvera. Perché la nazionale non è solo una squadra. È un legame, un'identità e un cuore che, ovunque batta, riconosce i suoi colori".
Questo invece è il comunicato della Lazio: "Gianfilippo Materazzi, attaccante classe 2009, risponde alla prima chiamata in assoluto con la la Nazionale Serba. Il giocatore biancoceleste della squadra di mister Ledesma, sarà impegnato con le aquile fino al 26 Febbraio ed affronterà il test amichevole contro i pari età della Slovenia".