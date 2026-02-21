Serie A, non solo la Lazio: ecco chi altro scenderà in campo
21.02.2026 11:15 di Chiara Scatena Twitter: @@ChiaraScatena
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
La Lazio scenderà in campo per l'anticipo serale di oggi, sabato 21 febbraio, contro il Cagliari. Il fischio d'inizio è previsto per le 20.45 e chiuderà un sabato di calcio. Prima della Lazio, infatti, a scendere in campo saranno Juventus-Como, alle 15.00, e poi Lecce-Inter alle 18.00.
La domenica, invece, sarà il turno di Genoa-Torino (12.30), Atalanta-Napoli (15.00), Milan-Parma (18.00) e Roma-Cremonese (20.45), A chiudere la 26esima giornata saranno invece Fiorentina-Pisa e Bologna-Udinese lunedì 23 febbraio, rispettivamente all e18.30 e alle 20.45.
autore
Chiara Scatena
Laziale dal 1996. Redattrice per lalaziosiamonoi.it, ma anche per Lottomatica.sport, Totosì.sport, Goldbetlive.it, calcio.com. E, visto che non ci annoiamo mai, anche psicologa.