Formula 1 | Ferrari, Leclerc "vince" i test del Bahrain: Charles commenta
20.02.2026 19:28 di Giovanni Parterioli
© foto di Ferrari Media Centre
I tifosi della Ferrari tornano a sperare in una stagione di resurrezione sportiva nel Mondiale 2026 di Formula 1. Lo fanno non solo per tifo puro, ma anche per ciò che hanno potuto osservare in pista. Al termine della sei giorni di test in Bahrain, il miglior tempo finale è quello stampato oggi da Charles Leclerc su Ferrari. Il monegasco fa impazzire i tifosi sui social e commenta così la sua giornata sulla SF-26.