Lazio, Agostinelli: "Maldini attaccante non mi convince. Se fossi in Sarri..."

Raggiunto dai microfoni di Radiosei Andrea Agostinelli ha detto la sua in vista del prossimo impegno della Lazio contro il Cagliari e non solo: "Il Cagliari non vorrà rifare una brutta figura davanti ai propri tifosi, quello è un campo complicato. È una partita in cui devi correre, devi starci a livello fisico. Poi a livello tattico è una squadra che le proprie certezze ne ha. Fuori casa segna poco e subisce poco, è rimasta a galla con la propria fase difensiva".

"Mettendo Pellegrini su Palestra c’è maggiore precauzione nella fase difensiva. Da quella parte loro spingono, c’è anche Zappa che attacca. Tra Romagnoli e Provstgaard credo che sarà il primo a muoversi sul centro-destra avendo maggiore esperienza. Rovella più di Cataldi? Credo che sia giusto in questo momento pensare alle scelte anche in relazione alla Coppa Italia. Quella con l’Atalanta è la gara che può darti una speranza di cambiare una stagione. Se fossi in Sarri non rischierei nulla sui giocatori non al meglio".

"Maldini ed il riscatto a 14 milioni di euro? Sta migliorando, ma questa posizione di attaccante centrale non mi convince. Da un centravanti voglio anche che tiri in porta, mentre le sue caratteristiche sono diverse. Se Sarri fa questo miracolo mi tolgo il cappello. È un investimento importante in un ruolo ibrido. Ad oggi dico che non ha dimostrato ancora di valere quell’investimento, a prescindere dal ruolo in cui è utilizzato”.

