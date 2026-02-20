Lazio, la Coppa Italia è l’obiettivo principale: il premio in caso di vittoria
20.02.2026 15:15 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Tutto sulla Coppa Italia. La Lazio ha ormai poco da chiedere al campionato: la classifica si è complicata, la lotta all’Europa è sempre più lontana. Una possibilità, però, la può dare il torneo nazionale. La squadra di Sarri, infatti, è in semifinale: dopo aver battuto Milan e Bologna, ora sfiderà l’Atalanta di Palladino.
Nell’eventuale finale ci sarà una tra Inter e Como. Come riportato da La Repubblica, in caso di vittoria del trofeo la Lazio incasserebbe circa 7 milioni di euro di premi, senza dimenticare la qualificazione alla prossima Europa League (con relativi incassi) e la possibilità di giocare la Supercoppa Italiana. Un bottino niente male per salvare la stagione.
