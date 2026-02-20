Vogliacco ricorda Mihajlovic: “Sono cresciuto seguendo i suoi valori, mi manca”

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Nel documentario di gianlucadimarzio.com “Paok, dove la cultura incontra la passione”, il difensore del PAOK Alessandro Vogliacco ha ricordato Sinisa Mihajlovic. Di seguito le sue parole.

“Oltre alla mia famiglia a cui devo tutto quindi mia madre, mio padre e i miei fratelli, con Mihajlovic e con mia moglie (Virginia Mihajlovic, ndr.) ho vissuto proprio l’inizio della mia carriera. Lui ha vissuto tutti i momenti difficile della mia carriera. Sono cresciuto un po’ guardando i suoi valori. Non ti nascondo che quando abbiamo affrontato la malattia mi ha dato quella forza in più, nonostante sia stato uno dei momenti più difficili, il più brutto soprattutto della nostra vita. Mi ha dato quella forza per andare avanti e a lui devo tutto“.

“Cosa mi manca di più di Sinisa? Le cose banali: anche sentire il suo profumo o chiamarlo per un consiglio. Nei momenti di sconforto lo chiamavamo ed era pronto a consigliarmi anche a bastonarmi ma le cose più semplici. La famiglia di mia moglie ha una casa in Sardegna e ci andavamo praticamente tutta l’estate e il momento più bello era quando giocavamo a carte. Le cose più banali. Lui riusciva ad accentrare tutto su se stesso e ogni momento era magico. Da quando non c’è più è un po’ tutto diverso”.

“Mia figlia l’ha vissuto praticamente neanche un anno e lo ricorda come se lo avesse vissuto per tutta la vita. Bacia le sue foto, parla del nonno, quando piange chiede di suo nonno. Non so come sia possibile e quindi siamo legatissimi a lui e gli siamo riconoscenti per tutto quello che ci ha lasciato. A mio figlio proverò a tramandare i valori di Sinisa, anche se non sarà facile perché lui aveva una personalità enorme, a tramandare questi valori: essere leale, non aver paura di dire le cose in faccia e prendersi le proprie responsabilità. Spero in piccolo insieme a mia moglie, che ha un po’ il carattere del papà, di riuscire a tramandare ai miei figli questi valori“.