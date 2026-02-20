Cagliari, Pisacane: "Grande lavoro di Sarri, ma la Lazio è la Lazio"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Fabio Pisacane, allenatore del Cagliari, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita contro la Lazio. Di seguito alcuni stralci dell'intervento: le sue parole sull'avversario e sui giocatori a disposizione, con un focus particolare su Folorusho:

"Le difficoltà? I numeri fotografano una squadra in linea con quello che uno si aspettava all’inizio dell’anno. La Lazio tiene la porta inviolata per 11 partite e non è una novità. Va valorizzato il valore del mister perché è giusto e non è banale ma ricordiamo che stiamo parlando della Lazio. Squadra forte che quest’anno è cambiata dalle altre squadre di Sarri e questo certifica anche il valore del mister. E una squadra che gioca sulle transizioni, servirà attenzione nelle preventive. Ci aspettiamo un match come quello d’andata con una rosa ampia e che fa molto bene in trasferta come dimostrato sino ad oggi".

"Folorunsho? Non farà parte della partita".

"All’andata avevamo fatto una buona partita nelle nostre possibilità. Impensierito la Lazio fino al 70esimo ma ci era mancato il guizzo nell’ultimo terzo di campo. Eravamo andati al tiro con Folorunsho, Gaetano, però anche quella è storia passata, cambiano i calciatori, sicuramente saremo molto diversi dall’andata e cercheremo di fare ciò che la partita ci richiede. Se facciamo quello che abbiamo preparato possiamo preparare loro qualche problema".