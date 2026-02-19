Lazio | Flaminio, nodo parcheggi: ecco le prime perplessità sul progetto
La Lazio ha presentato il suo progetto per la riqualificazione dello Stadio Flaminio. L'obiettivo di Lotito sarebbe quello di iniziare i lavori nel 2027, per poi terminarli nel 2031, in vista degli Europei in Italia del 2032. Sul modello del presidente biancoceleste, però, ci sono già le prime perplessità. Come riportato da Il Corriere dello Sport, infatti, uno dei nodi principali è quello legato ai parcheggi.
In linea con le indicazioni UEFA, il progetto della Lazio punta sulla mobilità dolce, su una delocalizzazione delle aree di sosta e sulla pre-assegnazione dei posti per evitare traffico di ricerca e congestionamenti. C'è più di qualche dubbio, però, sulle aree indicate nella fase di pre-fattibilità, sia per dimensioni che per distanza. La società biancoceleste ha già chiarito che si tratta di ipotesi preliminari, da perfezionare per un eventuale progetto esecutivo su richiesta da parte della Conferenza dei servizi.