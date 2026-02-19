Lazio, Cagni duro: "Il tifoso vero non pensa di fare certe proteste"
19.02.2026 17:45 di Simone Locusta
Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, il tecnico Gigi Cagni si è espresso in merito alla scelta dei tifosi della Lazio di proseguire con la protesta anche per la prossima gara casalinga contro l'Atalanta, in Coppa Italia. Di seguito le sue parole:
"Giocatori e allenatori hanno sempre bisogno di avere lo stadio di un certo tipo. Il tifoso vero non pensa di fare certe proteste. Il tifoso va contro il presidente? No, vuole vedere la squadra, la partita, essere sereno. Quando di parla di tifoso, è generico. Vorrei capire che tifosi sono quelli che hanno deciso questo. Mi sto disinnamorando del calcio, c'è qualcosa che non va".
autore
Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.