19.02.2026 14:00
Lazio, Maldini si è preso l'attacco: Dia e Ratkov provano a insidiarlo

RASSEGNA STAMPA - Nelle problematiche e nei risultati negativi, filtra un filo di luce nel reparto offensivo biancoceleste. Evidentemente ancora non basta, ma in queste poche gare da quando è arrivato a Roma Daniel Maldini ha messo in mostra sprazzi di talento.

Un talento sicuramente grezzo, ma che Sarri proverà a far sbocciare. Ci hanno provato altri allenatori, ora tocca a lui. Lo ha ammesso anche lo stesso tecnico, poi con i fatti lo ha scelto con insistenza come terminale offensivo del suo 4-3-3.

Daniel Maldini si è preso l'attacco biancoceleste, sembra essere lui ormai il (falso) nove designato da qui a fine stagione. A Cagliari, il tridente della sfida contro l'Atalanta dovrebbe essere confermato, con l'ex Monza affiancato ai lati da Isaksen e Noslin

Secondo Il Corriere dello Sport, però, alle sue spalle scalpitano anche Petar Ratkov e Boulaye Dia. Il primo è arrivato pochi giorni dopo la cessione di Castellanos, non ha le caratteristiche tipiche del centravanti di Sarri ma ha dimostrato nonostante il poco minutaggio a disposizione di poter essere pericoloso in area di rigore. Il secondo, invece, vuole tornare ai livelli della scorsa stagione.

