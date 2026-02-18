Il Cagliari come la Lazio, Giulini punta a costruire il "Gigi Riva" per Euro 2032
RASSEGNA STAMPA - Sarà il Cagliari il prossimo avversario della Lazio nella gara in programma alla Unipol Domus sabato 21 febbraio alle 20.45.
Intanto, come riporta l’edizione odierna de il Corriere dello Sport, la società sta diventando sempre più americana. Il fondo investimento Praxis è salito al 45% del capitale immettendo nelle casse della società altri 25 milioni dopo i 20 già versati.
Aperta è anche la questione relativa allo stadio con Giulini e il sindaco Zedda che nella giornata di oggi incontreranno i funzionati di Figc e Uefa. L’obiettivo di Giulini è quello di far inserire il “Gigi Riva” nell’elenco degli stadi di Euro 2032 e poter accedere ai finanziamenti del Governo.
