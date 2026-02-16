Inter - Juve, l'arbitro La Penna verso lo stop: ecco la decisione
16.02.2026 12:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
RASSEGNA STAMPA - Un mese di stop per La Penna. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, l'arbitro sarà fermato dopo quanto accaduto in Inter - Juve. I vertici arbitrali hanno preso malissimo il suo errore sul secondo giallo mostrato a Kalulu su Bastoni, che ha creato un grande caos e scatenato le polemiche. Secondo l'AIA, comunque, il fischietto ha condotto un secondo tempo sufficiente a San Siro: per questo non resterà senza arbitrare fino alla fine della stagione, ma prima o poi tornerà a dirigere una gara di Serie A (o Serie B).
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.