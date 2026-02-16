Lazio, l'assenza dei tifosi sta pesando: ecco la nuova strategia di Lotito
RASSEGNA STAMPA - Problema Olimpico. L'assenza dei tifosi della Lazio allo stadio sta colpendo nel segno. Contro il Genoa (la prima gara con questo tipo di contestazione) sono entrati in cinquemila; contro l'Atalanta, invece, in ottomila, considerando stewards, giornalisti, biglietti omaggio e promo di 'San Valentino'.
Come scrive Il Messaggero, la diserzione sta colpendo la società, che proprio per questo sta provando nuove forme di comunicazione, ha accelerato il progetto per il Flaminio e presto presenterà un'altra 'operazione simpatia'. Si tratta della nuova strategia di Lotito, secondo quanto riportato dallo stesso quotidiano.
Il presidente, tornato in trasferta a seguire la Lazio contro Juventus e Bologna dopo un anno, sta usando maggior diplomazia nella speranza di riuscire a ricucire lo strappo che si è creato con i tifosi.