Lazio, ansia per Gila: si aspetta la risonanza. Ecco le sue condizioni

16.02.2026 08:00 di  Andrea Castellano  Twitter:    vedi letture
RASSEGNA STAMPA - Sono ancora da chiarire le condizioni di Mario Gila. Il centrale della Lazio è uscito dolorante al ginocchio sinistro dopo la partita contro l'Atalanta. I due duelli prima con Krstovic e poi con Zalewski l'hanno costretto a lasciare il campo all'intervallo, su richiesta di Sarri. Il tecnico gli aveva chiesto di resistere fino al 45' per evitare di bruciare slot.

Come riportato da Il Corriere dello Sport, i primi riscontri hanno certificato un’infiammazione al tendine rotuleo. Ma serviranno nuovi accertamenti per quantificare lo stop e i tempi di recupero: sarà quindi fondamentale la risonanza di oggi o domani. Almeno contro il Cagliari rientrerà Romagnoli dalla squalifica, si candida per fare coppia con Provstgaard al centro.

