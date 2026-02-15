Lazio, Melli: "Noslin ha sbagliato tanto. Maldini a sinistra e Ratkov..."

Dopo la sconfitta della Lazio contro l'Atalanta, Franco Melli ha analizzato ai microfoni di Radio Radio la prestazione dei biancocelesti. Nello specifico ha parlato della gara degli attaccanti, ovvero Ratkov, Noslin e Maldini. Di seguito le sue parole.

“Arrivederci in Coppa Italia all’Atalanta. Io non ho visto mai una partita in cui chi fa possesso palla, prende due pali, crea occasioni su occasioni perde 2 a 0. Evidentemente la formazione all’inizio era sbagliata, evidentemente al 66esimo finalmente abbiamo messo il centravanti Ratkov. Noslin ha sbagliato tanto, Maldini è stato spostato nel ruolo di esterno a sinistra a lui più congeniale. E la Lazio è comunque uscita uccellata di rimessa anche a causa del secondo gol molto bello dell’Atalanta. Se noi pensiamo ai pali, se pensiamo che tutti i difensori dell’Atalanta sono stati ammoniti, se pensiamo a quello che si è mangiato la Lazio nel finale e alla bravura di Carnesecchi… Il migliore è stato lui perché ha fatto tre miracoli”.