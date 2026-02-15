Serie A | Baroni ne perde un'altra: il Bologna batte il Torino e torna a vincere
Il Bologna si riprende e torna a vincere. Dopo la sconfitta ai rigori in Coppa Italia contro la Lazio, la squadra di Italiano ha battuto il Torino. Decisivo Castro dopo l'autogol di Vlasic, che aveva realizzato il momentaneo pareggio dei granata. La formazione di Baroni si ferma quindi al quattordicesimo posto a quota 27 punti, a sei lunghezze da Fiorentina e Lecce (con una partita in meno, contro il Cagliari). I rossoblù, invece, riprendono proprio la Lazio all'ottavo posto (33 punti entrambe).
