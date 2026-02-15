IL TABELLINO di Juventus - Lazio Women 0-0

15.02.2026 17:22
Serie A Women Athora | XIV giornata

Domenica 15 febbraio 2026, ore 15:00

Stadio Pozzo - La Marmora, Biella

JUVENTUS-LAZIO 0-0

JUVENTUS (3-4-3): Rusek; Lenzini, Calligaris, Harviken; Thomas (61` Capeta), Schatzer, Pinto (70` Godo), Bonansea; Beccari, Girelli (70` Vangsgaard), Cambiaghi (61` Krumbiegel).

A disp.: De Jong, Mallardi, Perry, Carbonell, Kullberg, Rosucci, Moretti, Brighton.

All.: Massimiliano Canzi

LAZIO (4-3-3): Durante; Reyes, Connolly, D`Auria, Oliviero; Goldoni, Benoit (73` Visentin), Martin (61` Simonetti, 85` Cesarini)); Monnecchi (62` Cafferata), Piemonte (85` Karczewska), Le Bihan.

A disp.: Karresmaa, Bacic, Mancuso, Mesjasz.

All.: Gianluca Grassadonia

Arbitro: Deborah Bianchi (sez. Prato); Assisitenti: Alberto Mandarino - Usman Ghani Arshad; IV ufficiale: Daniele Dell`Oro; Operatore FVS: Gheorghe Mititelu

NOTE. Ammonite: 45` Thomas (J), 74` Cafferata (L), 78` Grassadonia (L).

Recupero: 6`s.t

