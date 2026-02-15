Atalanta, allarme Raspadori: a rischio anche per la Coppa Italia
15.02.2026 18:00 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
Brutte notizie in casa Atalanta in vista dei prossimi impegni della Dea. Mister Palladino, dopo aver perso per infortunio De Ketelaere, dovrà fare a meno anche di Giacomo Raspadori infortunatosi nella gara contro la Lazio.
Come riportato da Gianluca Di Marzio Raspadori avrebbe riportato uno stiramento che lo terrà ai box per le prossime tre settimane. A rischio quindi la sua presenza nella semifinale d’andata di Coppa Italia contro la Lazio in programma il prossimo 4 marzo all’Olimpico.
© Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.
autore
Jessica Reatini
Appassionata di sport ⚽️ | Cuore biancoceleste 🤍💙 | Sempre pronta a vivere nuove sfide