Elkann telefona a Gravina, forte disappunto per i ripetuti errori arbitrali
15.02.2026 16:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Fonte: ANSA
(ANSA) - TORINO, 15 FEB - John Elkann, presidente di Exor, la holding che controlla la Juventus, ha voluto manifestare le proprie preoccupazioni al presidente Gabriele Gravina, dopo la partita con l'Inter e le polemiche per il rosso a Pierre Kalulu. Elkann, secondo quanto si apprende, ha espresso forte disappunto per i numerosi e ripetuti errori arbitrali e sollecitando l'individuazione di soluzioni efficaci volte a migliorare il sistema e a garantire l'integrità e la credibilità del calcio italiano. Elkann ha anche espresso vicinanza e pieno sostegno al club e alla squadra. (ANSA).
