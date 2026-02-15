Immobile: "Il mio amore per i tifosi della Lazio non finirà mai, abbiamo fatto la storia"
La Ligue 1 presenta Ciro Immobile. In un documentario realizzato in collaborazione con Radio Laziale, il campionato francese ha raccontato l'attaccante del Paris FC tornando sulla sua esperienza alla Lazio. Lo stesso ex capitano biancoceleste nel video ha parlato del suo periodo nella Capitale. Di seguito le sue dichiarazioni.
"Tutto quello che ho fatto alla Lazio è scritto nella storia, nessuno potrà togliere tutti i record e tutte le vittorie che abbiamo fatto insieme. È un qualcosa che mi resterà dentro per sempre. Nei video la gente dice prima di tutto che sono una brava persona, questo è quello che conta di più. Loro l'hanno capito negli otto anni che abbiamo passato insieme. L'amore che provo per loro non finirà mai, è stato fatto qualcosa di storico. Ho avuto l'opportunità di giocare con grandi calciatori e di essere allenato da ottimi allenatori, quindi sono molto felice. L'obiettivo ora è di dare il massimo anche qui (al Paris FC, ndr.)".