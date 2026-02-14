Lazio, Marusic lancia la bomba: "Un ritorno di Milinkovic? Tutto è aperto"
14.02.2026 21:15 di Simone Locusta
Durante la conferenza stampa post-partita di Lazio - Atalanta, Adam Marusic si è sbilanciato su un possibile ritorno in biancoceleste di Sergej Milinkovic-Savic, uno dei calciatori più forti e più amati nella storia della Lazio. Ecco di seguito le sue parole:
"Se torna? Parliamo spesso, per me Sergej è un fratello, abbiamo passato tanti anni insieme. Non sono sicuro, posso sperare che lui voglia tornare tra qualche anno, sarebbe una cosa giusta, lui sa quanto è importante qui e quanti giocatori vogliono bene a lui. Tutto è aperto, solo questo posso dire".
autore
Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.