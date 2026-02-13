Lazio, Lotito sulla protesta dei tifosi: "È legittima, il dissenso va rispettato"
Il presidente della Lazio Claudio Lotito è tornato a parlare del momento della società biancoceleste ai microfoni de Il Corriere della Sera. Oltre ad annunciare un nuovo progetto per il club e a soffermarsi sul Flaminio, il patron si è espresso anche sulla protesta in atto dei tifosi. Di seguito le sue dichiarazioni in merito.
"Nella vita come nel calcio il dissenso esiste e va rispettato. Fa parte della passione e la passione è l’anima della Lazio. Può accadere a volte che alcune mie dichiarazioni vengano interpretate in modo diverso da ciò che intendo. È legittimo, quindi, che i tifosi si interroghino, ma io rispondo coi fatti".
