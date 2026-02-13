Lazio, Lotito sul Flaminio: "Presenteremo il progetto al pubblico"
13.02.2026 10:30 di Christian Gugliotta
Il progetto per il nuovo stadio Flaminio verrà presentato pubblicamente. Ad affermarlo è stato il presidente della Lazio Claudio Lotito, rivelando che il piano di riqualificazione dell'impianto ideato da Pier Luigi Nervi verrà reso noto a tutti la prossima settimana. Ecco le sue parole riportate dal Corriere della Sera:
"La prossima settimana presenteremo in pubblico il progetto già consegnato al Comune per lo stadio Flaminio. Poi, a marzo, illustreremo “Lazio 2032” il nostro piano quinquennale di rilancio".