Lazio, si avvicina il rientro di Zaccagni: ecco quando può tornare
13.02.2026 08:15 di Christian Gugliotta
RASSEGNA STAMPA - Il ritorno in campo di Mattia Zaccagni è sempre più vicino. Procede spedito il recupero del capitano biancoceleste, fermato a fine gennaio da una lesione di medio grado al muscolo obliquo dell'addome, che lo ha costretto a saltare le sfide contro Genoa e Juve in campionato e i quarti di coppa contro il Bologna.
L'arciere scalpita per tornare e la Lazio potrebbe riaverlo a disposizione in tempi brevi. Come riportato da Il Messaggero, se i prossimi controlli dovessero andare come previsto, Sarri potrebbe mandarlo in campo nel giro di circa dieci giorni. Sicuramente ci sarà per la semifinale d'andata di Coppa Italia contro l'Atalanta, in programma il 4 marzo.