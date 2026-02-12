Lazio, Impallomeni spiega: "Maldini è la chiave del rilancio. Su Sarri..."
Il giornalista Stefano Impallomeni è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per commentare la vittoria della Lazio sul Bologna, valida per l'accesso alla semifinale di Coppa Italia, soffermandosi soprattutto sull'evoluzione di Sarri e sul ruolo di Maldini per la Lazio del futuro. Di seguito le sue parole.
BOLOGNA - LAZIO - "Prestazione seria e perfetta della Lazio. Una partita combattuta, in cui l'arbitraggio non è andato ancora una volta. Ci sono degli episodi che lasciano perplessi. Sono errori gravi, ma ormai gli errori si ripetono e capitano a tutti".
SARRI - "Si sta adattando a una nuova situazione. Che è paradossale, due mondi distanti, uno quello dei tifosi disaffezionato, l'altro unito a Formello. Si è visto l'attaccamento al proprio lavoro. C'è un mondo spaccato in due, ma in squadra c'è entusiasmo e la voglia di dire la propria, per smentire chi dice che è una squadra mediocre. La squadra ha subito questa contestazione, ma merita altro. I giocatori stanno rispondendo con un calcio semplice, basico, che però funziona".
MALDINI - "Per me Maldini può essere la chiave del rilancio laziale. Può fare quel ruolo. Ha velocità e fisico, collega bene il gioco. Potenzialmente può diventare un ottimo giocatore".