Lazio, Noslin esulta e cita la Bibbia: "Il mio potere è il più grande quando..."
12.02.2026 18:45 di Simone Locusta
Tijjani Noslin ha vissuto una serata da vero protagonista, contribuendo grazie al gol dell'1-1 a trascinare la Lazio in semifinale di Coppa Italia. Dopo la vittoria, ha pubblicato sui propri il post di esultanza, nel quale cita un passo della Bibbia (2 Corinzi 12:9). Di seguito il post e la descrizione scelta dall'olandese:
"Prossimo Turno "La mia grazia è tutto ciò di cui hai bisogno, perché il mio potere è il più grande quando sei debole”.
autore
Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.