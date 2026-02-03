Seltsam ha un sogno tutto biancoceleste: un indizio per Lotito?
03.02.2026 16:45 di Niccolò Di Leo Twitter: @@niccolodileo_
Sui propri profili social Lorenzo Giovaniello, ai più conosciuto come Seltsam, ha espresso un suo sogno. Rispondendo alle domande dei suoi fan, attraverso un box domande sulle sue storie Instagram, ha svelato il desiderio un giorno di poter cantare allo Stadio Flaminio.
Laziale fin dalla nascita, il cantante romano ha spesso unito la sua giovane carriera con la squadra del suo cuore, facendo ora combaciare anche la sua passione per i concerti con quello stadio che la Lazio vorrebbe trasformare nella sua nuova casa.
