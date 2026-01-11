Lazio, Taylor esulta e ringrazia i tifosi: "Siete stati fantastici!" - FOTO
11.01.2026 22:32 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
"Debutto e vittoria. Grazie Laziali, siete stati fantastici!". È il messaggio di Kenneth Taylor, che contro il Verona ha fatto il suo debutto assoluto (da titolare) con la maglia della Lazio. Il centrocampista olandese è arrivato da pochi giorni dall'Ajax ed è stato subito inserito in campo da Sarri, vista soprattutto l'emergenza nel reparto. Su Instagram ha esultato per il successo: di seguito il suo post.
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.