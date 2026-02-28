Sanremo 2026, gaffe di Gautieri: "Tommaso Paradiso è un romanista..."
Che gaffe a Sanremo. Durante la serata dei duetti, l'ultimo appuntamento prima della finale, si sono esibiti con le cover stabilite tutti gli artisti in gara. Tra questi, com'è noto, c'è anche Tommaso Paradiso, grandissimo tifoso della Lazio che in più occasioni si è esposto sulla causa biancoceleste, anche a ridosso del Festival.
Il cantautore romano ha scelto gli Stadio per la serata delle cover, portando sul palco dell'Ariston una rivisitazione de "L'ultima luna", celebre canzone di Lucio Dalla. Al termine dell'esibizione, quando gli artisti in gara erano in procinto di lasciare il palco, il leader degli Stadio Gaetano Curreri ha parlato così riferendosi a Paradiso: "È un romanista, ma è un bravo ragazzo".
Il tifoso biancoceleste, palesemente interdetto dall'intervento del collega, ha avuto a malapena il tempo di replicare. Di fatto, non ha risposto.
