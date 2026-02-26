Lazio, Tommaso Paradiso ribadisce: "Boicottiamo lo stadio" - VD
26.02.2026 17:15 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
Si parla ancora di Lazio al Festival di Sanremo e a farlo è ovviamente Tommaso Paradiso.
Ai microfoni di Radio Italia il cantante è tornato a parlare della protesta dei tifosi contro la società con la decisione da parte dei supporter di lasciare vuoto lo stadio.
"Boicottiamo lo stadio per ora, aspettando tempi futuri”, questa la risposta di Paradiso alla domanda se sia meglio vedere le partite da casa o allo stadio.
