Lazio, Bruno Longhi: "Puoi essere il miglior mister, ma senza giocatori..."
26.02.2026 16:30 di Elena Bravetti Twitter: @elenabravetti
Intervenuto a TMW Radio, Bruno Longhi ha parlato, tra gli altri temi, anche della Lazio e di quanto sta facendo nell'attuale stagione. Ecco allora le parole del giornalista su Sarri e la squadra biancoceleste:
Che pensa della Lazio quest'anno?
"Vedo le buone intenzioni, ma manca sempre qualcosa. Mancano i giocatori. Puoi essere il più grande mister, ma senza giocatori...".
