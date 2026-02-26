Torino e Lazio unite nella protesta: all'Olimpico volantini contro Cairo
Da Roma a Torino, la protesta dei tifosi viaggia veloce. I supporter biancocelesti e granata, in questo momento, sono più uniti che mai nella protesta contro i rispettivi presidenti: Lotito e Cairo.
Così se questa mattina la Capitale si è svegliata con centinaia di manifesti contro Lotito e contro il suo partito Forza Italia lo stesso è accaduto a Torino dove fuori dallo stadio Olimpico sono apparsi tantissimi volantini con sopra scritto “Io non posso entrare” con la foto del presidente Cairo.
Un messaggio chiaro e inequivocabile che segue lo striscione della giornata di ieri su cui c’era scritto: “Tutti Fuori!”, in occasione della gara contro la Lazio in programma domenica 1 marzo alle 18.00.
