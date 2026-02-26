Europa e Conference League, i verdetti: Bologna e Fiorentina in campo
26.02.2026 11:00 di Chiara Scatena Twitter: @@ChiaraScatena
Dopo le giornate di Champions, questa sera si chiudono i conti anche con i playoff di Europa e Conference League. Per le italiane scenderanno in campo il Bologna, che in Europa League ospiterà il Brann dopo la vittoria per 1-0 dell'andata, e la Fiorentina, che in Conference accoglierà lo Jagiellonia dopo il 3-0 rifilato in Polonia.
Di seguito le altre sfide.
EUROPA LEAGUE
Ferencvaros-Ludogorets
Plzen-Panathinaikos
Stela Rossa-Lilla
Stoccarda-Celtic
Celta Vigo-PAOK
Genk-Dinamo Zagabria
Nottingham-Fenerbahce
CONFERENCE LEAGUE
Celje-Drita
Rijeka-Omonia
Samsunspor-Shkendija
Alkmaar-Noah
Crystal Palace-Zrinjski
Lausanne-Sigma Olomouc
Lech-KuPS
