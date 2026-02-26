Sepe sicuro: "D'Aversa è l'uomo giusto per risollevare il Torino"
Raggiunto di microfoni di Tuttosport Luigi Sepe ha detto la sua su Roberto D’Aversa che, contro la Lazio, farà il suo esordio sulla panchina del Torino dopo l’esonero di Baroni.
“Per me D’Aversa avrà un impatto positivo, può tirare fuori il Toro dalle zone calde. Ho lavorato tanto con il mister e conosco la sua bravura, è l’uomo giusto per ripartire”.
“Sono fiducioso che possano riuscire a tirarsi fuori dalla bagarre della lotta salvezza. Quando sei lì in fondo e non ci sei abituato, da giocatore ti prendi male, ti spaventi e vai in difficoltà. I granata però hanno tutto per risalire”.
