Torino - Lazio, scelto l'arbitro del match: la designazione completa
25.02.2026 12:05 di Christian Gugliotta
Archiviato il brutto pareggio maturato nella sfida di Cagliari, la Lazio si prepara ad affrontare un'altra trasferta. Nel match valido per il 27° turno di Serie A, i biancocelesti se la vedranno con il Torino di D'Aversa, alla prima sulla panchina granata dopo l'esonero di Marco Baroni.
La sfida, in programma alle 18:00 di sabato 28 febbraio allo stadio Olimpico Grande Torino, sarà arbitrata da Rosario Abisso, fischietto della sezione di Palermo. Ad affiancarlo ci saranno gli assistenti Imperiale e Cavallina, con Tremolada in veste di IV Uomo. In sala Var, Mazzoleni sarà coadiuvato dall'Avar Paterna.
Arbitro: Rosario Abisso (sez. Palermo)
Assistenti: Imperiale - Cavallina
IV Uomo: Tremolada
VAR: Mazzoleni
AVAR: Paterna