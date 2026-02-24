Lazio, Cardone spiega: "Pignataro non ha intenzione di investire nel calcio"
Giulio Cardone, giornalista di Repubblica, ha parlato della situazione legata alle voci dei giorni scorsi relative a un possibile interesse per la Lazio da parte di Andrea Pignataro, l'imprenditore più ricco d'Italia. Ecco di seguito le sue parole.
"Parlando del fondo del Qatar e di Pignataro ieri ho detto che avevamo lavorato su questa situazione in autunno, aggiungendo che c’era stato qualcosa.
"Poi non ho capito perché qualcuno ha capito che c’era stata un’offerta e io non ne ho parlato. Ribadisco che non c’è stata nessuna offerta, con quel ‘qualcosa c’è stato’ mi riferivo al fatto che nel nostro ambiente il nome di Pignataro era stato già accostato in quei mesi e lavorandoci, già allora, avevo detto che non c’era nulla. Non aveva e non ha, ad oggi, Pignataro intenzione di investire nel calcio".
"Una comunicazione diversa avrebbe sicuramente aiutato la Lazio ed il suo ambiente. Questo non è un discorso valido oggi, ci si doveva pensare prima".