NEWS | Roma, furti alla Coin di via Giolitti: indagati 21 tra carabinieri e poliziotti
24.02.2026 13:15 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
Una maxi-inchiesta ha coinvolto 21 tra militari e agenti indagati per furto aggravato ma, in totale, sono 44 gli indagati tra cui figurano dipendenti di negozi vicini alla Coin di via Giolitti, luogo assunto a magazzino di oggetti rubati. Tutto è partito da 184mila euro di ammanco emersi nell’inventario del 2024, un buco del 10.8% del fatturato che ha fatto scattare le indagini... <<< MAXI-INCHIESTA >>>
