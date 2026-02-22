Lazio, Rovella ko contro il Cagliari: i possibili tempi di recupero
22.02.2026 09:00 di Christian Gugliotta
La sera del ritorno in campo da titolare dopo diversi mesi si trasforma in un incubo per Rovella, uscito dal campo durante Cagliari - Lazio dopo circa un'ora di gioco, a seguito di una caduta scomposta sulla spalla destra. Il responso degli esami a cui il giocatore si è sottoposto a fine gara è stato una doccia fredda in casa biancoceleste: frattura della clavicola destra.
Secondo il Corriere dello Sport, il giocatore dovrà restare ai box per circa un mese e mezzo, potendo, così, tornare a disposizione solamente ad aprile inoltrato. Stagione sfortunatissima per il centrocampista, già fermato per tre mesi dalla pubalgia.